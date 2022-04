Primeiras imagens do navio de guerra russo "Moskva" em chamas

Imagens divulgadas esta segunda-feira nas redes sociais mostram o navio de guerra russo "Moskva" em chamas.

O cruzador, que liderava a frota do Mar Negro afundou-se na semana passada após, alegadamente, ter sido atacado com mísseis ucranianos.

Peritos citados pela estação britânica Sky News confirmam que as imagens agora divulgadas nas redes sociais são mesmo do "Moskva".

A Ucrânia disse que o cruzador naufragou após ter sido atacado com mísseis Neptuno.

A Rússia tem uma versão diferente. Alega que o símbolo da sua Marinha afundou-se quando estava a ser rebocado para um porto, após um incêndio acidental.

"Durante o reboque do cruzador Moskva para o porto de destino, o navio perdeu a estabilidade devido a danos no casco sofridos no incêndio decorrentes da detonação de munições", noticiou a agência estatal TASS.