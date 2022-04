Meganavio rebocado após mais de um mês encalhado

O Ever Forward, um navio de contentores do tamanho de mais de três campos de futebol, foi finalmente rebocado da Baía de Chesapeake, em Baltimore, nos Estados Unidos, onde encalhou há mais de um mês, anunciou esta segunda-feira a Associated Press.

Depois de duas tentativas malsucedidas de o retirar e a remoção subsequente de cerca de 500 dos 5 mil contentores que transportava, o navio foi rebocado pouco antes das 7h00 da manhã deste domingo por duas barcaças e cinco rebocadores.

A lua cheia e a maré alta da primavera fizeram elevar a altura da água da baía, permitindo a retirada do navio da lama, através de um buraco dragado e de volta para o canal de navegação.