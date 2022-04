Covid-19. Xangai anuncia as primeiras mortes desde o início do isolamento

A China anunciou as primeiras mortes por Covid-19 em Xangai desde que foi aplicada a estratégia de “tolerância zero” à pandemia na cidade com cerca de 25 milhões de habitantes. Estas três vítimas mortais são também as primeiras confirmadas pelas autoridades chinesas desde março de 2020, depois do país ter sido o primeiro a anunciar casos de infeção.

A confirmação foi dada pela comissão de saúde local, que indicou que os óbitos tinham idades entre os 89 e 91 anos, não estavam vacinados e apresentavam comorbidades como doenças coronárias, diabetes e pressão arterial alta. A taxa de cobertura de vacinação em Xangai é de apenas 38% entre residentes com mais de 60 anos.

A cidade, que concentrou esta segunda-feira cerca de 90% dos casos confirmados em toda a China, cumpre a terceira semana de isolamento e tem prevista uma nova ronda de testagem em massa, o que significa que as medidas continuarão em vigor para a maioria dos residentes durante, pelo menos, mais uma semana.

Só na última semana, Xangai confirmou mais de 170 mil casos, entre os quais apenas 17 mil tinham sintomas e mais de 154 mil foram registados como assintomáticos. A incidência a 7 dias é atualmente de 690 casos por 100 mil habitantes, pouco acima da de Portugal (577), mas ao contrário da cidade chinesa, Portugal registou 145 mortes na última semana - mesmo com uma taxa de vacinação muito superior.