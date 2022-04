Britânicos capturados pedem para ser trocados por politico próximo de Putin

À medida que as tropas russas vão abandonando as z(...)

Medvedchuk pede para ser trocado pelos “habitantes de Mariupol”

Entretanto, o Serviço de Segurança Ucraniano também divulgou, esta segunda-feira, um vídeo do empresário Viktor Medvedchuk, próximo de Vladimir Putin, recentemente detido, onde este pede para ser trocado por soldados e civis na cidade sitiada de Mariupol.

"Gostaria de me dirigir ao Presidente russo, Vladimir Putin, ao Presidente ucraniano, Volodimyr Zelenskiy, com um pedido para que o lado ucraniano me troque pelos defensores de Mariupol e seus habitantes", disse Medvedchuk no pequeno vídeo que não está datado.

Aliado de Putin, o politico e empresário, foi capturado pelas forças ucranianas no início deste mês, quando “se dirigia para a região separatista da Transnístria”, segundo as autoridades ucranianas, um pequeno território separatista liderado por oligarcas pró-russos.

Cenário da pior crise humanitária desde a invasão russa, a cidade mártir de Mariupol, de acordo com as autoridades locais, viu morrer cerca de 21 mil civis.