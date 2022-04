Zelensky não abre mão de território e diz que Donbas pode mudar curso da guerra

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recusa-se a abrir mão de território na parte Leste do país para acabar com a guerra com a Rússia e diz que os militares ucranianos estão preparados para lutar na região de Donbas. Numa entrevista à CNN realizada na sexta-feira e divulgada neste domingo, o chefe de Estado ucraniano diz não ter garantia de que a Rússia não tentará novamente tomar Kiev se for capaz de capturar Donbas. "É por isso que é muito importante para nós não permitir que eles se mantenham firmes, porque esta batalha... pode influenciar o curso de toda a guerra", considera, acrescentando: "Porque não confio nos militares russos e na liderança russa". A entrevista decorre depois de sete semanas sob ataque russo e quando os militares da Ucrânia têm conseguido bons resultados na resistência à ofensiva da Rússia – uma surpresa para os serviços secretos norte-americanos e para o próprio Kremlin, que antecipava uma vitória rápida e decisiva. Questionado se a Ucrânia será vitoriosa no conflito, Zelensky responde: "Sim, claro". Mas avisa: o mundo deve estar preparado para a possibilidade de Putin usar uma arma nuclear tática, uma vez que não valoriza as vidas ucranianas. “Está claro que é um genocídio” Durante a entrevista, Volodomyr Zelensky falou em ucraniano e em inglês sobre os horrores que o país tem testemunhado e da ajuda urgente que o seu exército ainda precisa para se defender da próxima ofensiva russa, no Leste e Sul da Ucrânia. Na semana passada, o Presidente dos EUA, Joe Biden, disse que os assassinatos de civis cometidos pelas forças russas pareciam ser genocídio. "Tenho a mesma opinião do Presidente Biden", afirmou o líder ucraniano. "Veja o que aconteceu em Bucha. Está claro que não é uma guerra, é um genocídio. Eles apenas mataram pessoas. Não soldados, pessoas. Eles apenas atiraram nas pessoas nas ruas. As pessoas estavam a andar de bicicleta, à espera do autocarro ou só a andar na rua. Havia cadáveres nas ruas”, descreve.



O Presidente francês, Emmanuel Macron, que se envolveu diplomaticamente com Putin, disse em resposta aos comentários de Biden que não achava construtivo levantar a retórica. Zelensky diz que conversou com Macron na semana passada e gostaria que visitasse a Ucrânia para ver as atrocidades em primeira mão. "Acho que ele quer tomar algumas medidas para garantir que a Rússia se comprometa no diálogo. Acabei por lhe dizer que quero que entenda que isto não é guerra, mas nada mais do que um genocídio", avança o Presidente ucraniano. "Convidei-o para vir quando tiver oportunidade. Ele virá e verá, e tenho certeza de que entenderá”, acrescenta na entrevista. Zelensky deseja que também Biden visite a Ucrânia. O Presidente dos EUA sugeriu na semana passada que queria ir, mas acrescentou que a hipótese ainda está a ser estudada. O Presidente ucraniano acredita que a visita se irá concretizar. "Acho que sim. Quero dizer, a decisão dele, é claro. E depende das condições de segurança, mas ele é o líder dos Estados Unidos, e é por isso que ele deveria vir aqui para ver", considera.