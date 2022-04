Peru. Antigo Presidente Fujimori novamente hospitalizado

O ex-Presidente do Peru Alberto Fujimori, com 83 anos e a cumprir uma pena de 25 anos de prisão, foi levado novamente de urgência para um hospital em Lima, devido a problemas cardíacos, informaram as autoridades prisionais neste domingo.

"Na madrugada de domingo, o preso Alberto Fujimori foi levado de urgência para o hospital, onde o seu estado de saúde foi estabilizado", referiu o Instituto Nacional Penitenciário (INPE) numa mensagem publicada na rede social Twitter.

A equipa de médicos decidiu levá-lo posteriormente para uma clínica para "colocá-lo em observação", acrescentou o INPE.