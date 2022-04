Zelenskiy deixa aviso sobre Mariupol. Negociações de paz em risco

"A eliminação dos nossos militares, dos nossos homens [em Mariupol] porá fim a qualquer negociação [de paz]", declarou Zelensky em entrevista ao site de informação Ukraïnska Pravda , alertando que as duas partes se encontram "num impasse".

Os ataques ocorreram um dia depois de a Rússia ter avisado que iria intensificar os ataques contra Kiev, na sequência de incursões ucranianas no seu território.

Também hoje, as forças russas destruíram uma fábrica de armamento que produz tanques nos subúrbios de Kiev e oficinas de reparação de equipamento militar em Mykolaiv (sul), anunciou o Ministério da Defesa russo.

Os soldados aliados da Rússia estão perto de capturar a cidade de Mariupol, no Sul da Ucrânia, mas as forças ucranianas estarão a resistir ao ataque. Nas redes sociais, há vídeos de forças ucranianas a prometer não entregar as suas posições.

Durante a semana, Moscovo afirmou que mais de mil fuzileiros navais ucranianos se renderam em Mariupol, mas a Ucrânia já o negou.

Mariupol fica no território reivindicado pela chamada DPR e é de importância estratégica para o exército russo, que procura estabelecer uma rota terrestre entre a Crimeia (a Oeste) e Donbas (a Leste).

A ofensiva da Rússia na Ucrânia foi lançada em 24 de fevereiro. Segundo as Nações Unidas, já morreram quase dois mil civis, mas o número real pode ser muito maior.

Por causa da guerra, já figuram mais de 11 milhões de pessoas da Ucrânia, mais de cinco milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.