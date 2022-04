“França será a grande nação ecológica”, promete Macron

Emmanuel Macron prometeu neste sábado que, sob a sua liderança, França será "a grande nação ecológica". O Presidente francês falava num comício em Marselha, onde procura ganhar o voto à esquerda para a segunda volta das presidenciais.

Na segunda maior cidade de França, com quase 900 mil habitantes, o candidato falou de ecologia, juventude e medidas sociais, trazendo novas propostas para convencer os mais de 30% de marselheses que deram a vitória neste território a Jean-Luc Mélenchon na primeira volta.

"A política que vou levar a cabo nos próximos cinco anos será dedicada ao ambiente. Quero colocar a ecologia no coração de um novo paradigma político, com o meu próximo primeiro-ministro a ter a responsabilidade direta da planificação ecológica no país", anunciou Emmanuel Macron.

Outras promessas feitas durante a tarde incluíram aviões sem emissões de carbono, comboios movidos a hidrogénio, aposta nas energias renováveis ou mini-reatores nucleares para que a França deixe de recorrer às energias fósseis até 2050, fim do plástico de utilização em cinco anos ou a plantação de 140 mil árvores no país.