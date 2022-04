EUA. Tiroteio na Carolina do Sul faz vários feridos

Um centro comercial de Columbia, capital da Carolina do Sul (Estados Unidos) provocou neste sábado vários feridos.

A informação é avançada pela polícia, segundo a qual a troca de tiros ocorreu no Columbiana Center.

“Confirmamos que as pessoas ficaram feridas durante o incidente. Estão a receber tratamento médico”, informam as autoridades no Twitter. “A extensão dos ferimentos é desconhecida neste momento”, acrescentam.