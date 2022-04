"Venho celebrar a Ressurreição da Ucrânia. É possível" , diz enviado do Papa à Renascença

Depois das mortes pode erguer-se uma Ucrânia ressuscitada. É a convicção do cardeal polaco Konrad Krajewski, enviado especial do Papa Francisco à Ucrânia que agora chega a Kiev. Todo o simbolismo da Páscoa cruza-se com a guerra e o esmoler pontifício vem para expressar a proximidade do Papa para com os que mais sofrem neste conflito armado.

“Esta Semana Santa é a semana que nos conta a Paixão de Jesus, o sofrimento de Jesus... como é que ela acaba? Com a Ressurreição! Então eu gostaria de celebrar aqui a Ressurreição da Ucrânia. Que é possível1”, afirma o cardeal Krajewski em entrevista breve à Renascença após entregar uma ambulância em Kiev.

Após 2.600 kms ao volante, de Roma a Kiev, o cardeal estacionou a ambulância que conduziu em nome do Papa Francisco em frente ao Instituto do Coração, uma clínica especializada em cardiologia na capital ucraniana.

É uma oferta pessoal. Por isso, o cardeal conta que o Papa lhe pediu para ele próprio conduzir a ambulância sem motorista. “Se tiver sono, ponha-se lá atrás na maca e meta uma máscara de oxigénio”, terá dito o Papa, segundo o relato bem-humorado do cardeal, que de facto dormiu na ambulância, mas chegou ao destino a tempo de marcar a Quinta-Feira Santa.