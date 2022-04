Rússia avisa EUA: Armar Ucrânia levará a “consequências imprevisíveis” a nível mundial

A Rússia alega ainda que a NATO está a pressionar a Ucrânia a abandonar as negociações de paz “para continuar o derramamento de sangue”. “Pedimos aos Estados Unidos e aos seus aliados que parem com a militarização irresponsável da Ucrânia, que implica consequências imprevisíveis para a segurança regional e internacional”, refere a nota.

A nota surge depois do presidente dos EUA, Joe Biden, ter aprovado um novo pacote de fornecimento de armas à Ucrânia no valor de 800 milhões de dólares (cerca de 740 milhões de euros), que inclui artilharia de longo alcance, drones de defesa costeira e veículos armados, além de sistemas de defesa antiaéreos e milhões de munições.

À medida que as tropas russas vão abandonando as z(...)

O Kremlin acusa os Estados Unidos e os seus aliados de violarem “princípios rigorosos” que regem a transferência de armas para zonas de conflito e de ignorar “a ameaça de armas de alta precisão” que venham a cair nas mãos de “nacionalistas radicais, extremistas e forças de bandidos na Ucrânia”.

Com o título “Sobre as preocupações da Rússia no contexto do fornecimento em massa de armas e equipamentos militares ao regime de Kiev”, a nota escrita em russo e com tradução em inglês foi enviada na terça-feira pela embaixada russa em Washington à Casa Branca.

Ao jornal norte-americano, um oficial da administração de Biden refere que a nota russa mostra que “a assistência providenciada a parceiros ucranianos se está a provar extraordinariamente eficaz”.