Médio Oriente. Confrontos na Esplanada das Mesquitas faz uma centena de feridos

Pelo menos 117 pessoas ficaram feridas nos confrontos entre manifestantes palestinianos e polícias israelitas na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, segundo as equipas de socorro.

Os protestos começaram depois das orações da manhã. Testemunhas disseram que palestinianos atiraram pedras contra os agentes.

A polícia usou gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar uma multidão de palestinianos, que protestavam contra as restrições no acesso àquele templo, impostas por Israel.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita disse que dezenas de homens encapuzados, com bandeiras palestinianas e do movimento de resistência islâmica Hamas, no poder na Faixa de Gaza, entraram no local, ao início do dia, juntando pedras.

"A polícia foi forçada a entrar no local para dispersar a multidão e remover pedras", de acordo com uma mensagem das autoridades divulgada na rede social Twitter.

A Esplanada das Mesquitas, terceiro lugar mais sagrado do Islão, está localizada na Cidade Velha de Jerusalém Oriental, setor palestiniano ocupado por Israel desde 1967, e palco de confrontos entre a polícia israelita e manifestantes palestinianos.

Os confrontos ocorrem em plena Sexta-feira Santa, um dos feriados mais importantes da religião cristã.