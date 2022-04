Dia 51. Zelensky diz que para os russos a vida "não vale nada" e EUA acreditam que a guerra será longa

No 51ª dia de Guerra, o dia ficou marcado por mais uma entrevista do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que, em declarações ao canal norte-americano CNN, expresspou preocupação em relação ao uso de armas nucleares táticas por parte do exército russo. A possibilidade já havia sido aventada antes pela diplomacia norte-americana. "Não me deve preocupar apenas a mim, mas a todo o mundo. Todos os países devem estar preocupados", afirmou Zelensky. Na mesma entrevista à CNN, o líder da Ucrânia admitiu que a informação de que a Rússia venha a usar armas nucleares até pode "não ser fidedigna", "mas também pode ser verdade". O receio de Zelensky ressulta do facto de para os russos "a vida das pessoas, não vale nada". AInda assim diz à população que não deve ter receio. "Não devemos ter medo, devemos estar prontos", sublinha . Tudo isto num dia em que pela primeira vez foi reportado o uso de mísseis de longo alcance por parte do exército russo na cidade de Mariupol.

Entretanto, e quando a invasão russa à Ucrânia teve início há mais de um mês e meio, os EUA dizem acreditar que o conflito que se vá prolongar por 2022. O jornal britânico The Telegraph avança que Washington espera que o conflito não seja de curta duração. A mesma indicação foi transmitida pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a aliados europeus, com a mensagem de que os objetivo de Putin terão mudado e de que o presidente russo dificilmente entrará em negociações diplomáticas a menos que tenha uma derrota no terreno significativa.

Já a Rússia avisou os Estados Unidos, através de uma carta diplomática, que se continuarem a armar a Ucrânia haverá “consequências imprevisíveis” para a segurança mundial. A notícia é avançada pelo The Washington Post, que teve acesso a uma cópia do documento. “Sobre as preocupações da Rússia no contexto do fornecimento em massa de armas e equipamentos militares ao regime de Kiev”, é o título desta nota. O Kremlin acusa os Estados Unidos e os seus aliados de violarem “princípios rigorosos” que regem a transferência de armas para zonas de conflito e de ignorar “a ameaça de armas de alta precisão” que venham a cair nas mãos de “nacionalistas radicais, extremistas e forças de bandidos na Ucrânia”.

O conflito do Leste da Europa tem colocado a NATO debaixo de fogo diplomático, por agora. Desta vez é a possível entrada da Finlândia e da Suécia na organização a agitar as águas. "É muito provável, mas a decisão ainda não foi tomada”, adiantou a ministra dos Assuntos Europeus, Tytti Tuppurainen, à estação britânica Sky News, dias depois da diplomacia russa ter alertado que a eventual adesão da Finlândia e da Suécia à aliança teria consequências para estes dois países e não contribuiria para a segurança na Europa.

“Os finlandeses parecem ter tomado a sua decisão e já há uma grande maioria a favor da adesão à NATO”, considerou Tytti Tuppurainen.

198 crianças mortas Durante este conflto, até este sexta-feira, foram mortas 198 crianças e 355 feridas desde o início da invasão. Os dados são do mais recente relatório do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia que dá conta de ter registado 6.673 crimes de agressão e de guerra. Já o serviço de fronteira polaco anunciou que o número de refugiados ucranianos que chegou ao país ultrapassou os 2,75 milhões. Só esta quinta-feira, 26.800 pessoas atravessaram a fronteira entre a Ucrânia e a Polónia, com o recorde diário a ter sido registado a 6 de março, com 142 mil ucranianos a fugirem para o país num dia.