Alerta de bombardeamento ativado em toda a Ucrânia

A Ucrânia ativou o alerta geral de bombardeamento para todo o país.

Os órgãos de informação ucranianos indicam que foram ativadas as sirenes de alerta contra ataques aéreos em todas as regiões do país.



Cerca das 03h00 locais (01h00 em Portugal), a situação era de calma aparente no centro de Kiev e o aviso de bombardeamento foi desativado pouco depois das 02h00 locais.

No entanto, pelas redes sociais, circulam relatos de explosões nas proximidades da capital ucraniana, nomeadamente em Bila Tservka, que poderão corresponder a intercepções de mísseis russos por parte das defesas anti-aéreas ucranianas.

Segundo o jornal online Kyiv Independent, foram escutadas explosões em Kiev e na região metropolitana da capital ucraniana.



Há também indicação de explosões em Kherson, junto ao Mar Negro, no sul da Ucrânia.