Secreta ucraniana diz que Putin deu ordem para “arrasar” cidades

Os serviços secretos ucranianos alegam ter intercetado comunicações de militares russos, segundo as quais Vladimir Putin terá dado ordem para que as tropas “arrasem” as cidades que não consigam conquistar.

As gravações indicam que o Presidente Putin quer a situação no Donbass resolvida até 10 de maio.

“Putin disse que se não fizermos nada até 10 de maio, vamos arrasar tudo”, ouve-se numa gravação, alegadamente da conversa de um militar russo com a sua mulher. A gravação foi divulgada através da rede social Telegram.

Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, esta conversa “confirma que a Rússia mudou propositadamente para táticas de destruição de cidades ucranianas e crimes contra civis sob instruções diretas dos principais líderes militares e políticos do país, incluindo o Presidente Putin”, de acordo com a informação dos serviços secretos.

“Como parte do trabalho do Centro de Coordenação Interdepartamental sob o Ministério da Defesa da Ucrânia, com a participação da Polícia Nacional da Ucrânia, outra interceção de conversas entre tropas inimigas revela os planos do comando russo sobre a guerra na Ucrânia”, descreve a mensagem divulgada por Kiev.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 4,6 milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.