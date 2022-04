Kiev garante ter atingido navio russo. Moscovo fala num incêndio a bordo

Através da rede social Telegram, o governador de Odessa, Maksym Marchenko garante que o exército ucraniano atingiu e danificou um navio de guerra russo no Mar Negro. “Os mísseis Neptuno no Mar Negro causaram danos muito sérios ao navio russo. Glória à Ucrânia!”, refere a mensagem.

No mesmo sentido, surge uma declaração de um assessor do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Citado pela agência France-Presse, o assessor Oleksy Arestovych refere que aconteceu “uma surpresa com o navio-almirante da frota russa do Mar Negro”. No entanto, a agência adianta não ter conseguido uma confirmação dos militares russos.

Em causa, está o cruzador de mísseis Moskva, o principal navio de guerra russo a atuar no Mar Negro

O Ministério da Defesa da Rússia apenas se refere a um incêndio e uma explosão de munições, para além de confirmar "danos graves".

Em comunicado lê-se que o navio de guerra “sofreu um intenso incêndio e subsequente detonação de munição" e, embora "tenha sofrido sérios danos", a tripulação foi retirada.

Moscovo acrescenta que as causas do incêndio estão agora a ser investigadas.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.