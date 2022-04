Afundou-se no Mar Negro o navio russo Moskva

Afundou-se o navio Moskva, que lidera a frota russa do mar Negro, anunciou o Ministério da Defesa russo.

A informação foi avançada na noite desta quinta-feira pela agência Reuters.

O cruzador russo afundou-se ao ser rebocado de volta ao porto, depois de ter sofrido sérios danos após um ataque levado a cabo pelas forças ucranianas.

Moscovo tinha dito, anteriormente, que o Moskva, um porta-mísseis da era soviética, que constituía a maior ameaça à cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, tinha sido gravemente danificado por um incêndio, que, de acordo com Kiev, foi a consequência de um bombardeamento com mísseis.