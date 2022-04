Rússia. Mais de mil militares ucranianos renderam-se em Mariupol

Veja também:

Mais de mil militares da Ucrânia renderam-se às forças da Rússia em Mariupol, cidade cercada há semanas, avança Moscovo esta quarta-feira.

"Na cidade de Mariupol, na área da metalúrgica Ilyich, 1.026 militares ucranianos da 36.ª brigada de infantaria da Marinha depuseram voluntariamente as armas e renderam-se", disse o Ministério russo num comunicado.

Segundo a mesma fonte, 150 militares ficaram feridos e foram tratados no hospital da cidade.

Durante a noite, uma reportagem da televisão pública russa transmitida no Rossiya 24 anunciou a rendição de mais de mil soldados ucranianos em Mariupol. As filmagens mostraram homens em uniformes de camuflagem a carregar feridos em macas ou a ser interrogados em pé no que parece ser um porão.

Kiev ainda não confirmou esta situação e um porta-voz do Ministério de Defesa ucraniano apenas disse: “Não temos qualquer informação”.

Contudo, o jornal The Gardian cita um soldado britânico a combater em Mariupol que terá avisado os pais que teria de se render.



Aiden Aslin disse à família e aos amigos que a sua unidade ficou sem comida ou munições e que não conseguiriam aguentar perante um cerco russo cada vez mais apertado.

Já a mãe do soldado revelou: “Ele ligou-me e disse que já não tinham armas para combater”.