Joe Biden usa pela primeira vez termo "genocídio" para referir invasão russa

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, utilizou pela primeira vez o termo "genocídio" para descrever a situação na Ucrânia e as consequências para a economia, desde o início da invasão russa.

"O orçamento familiar ou a capacidade de abastecimento de combustível, nada disso deve depender de um ditador declarar guerra e cometer genocídio no outro lado do mundo", salientou o chefe de Estado norte-americano.

Biden falava durante uma viagem a Iowa dedicada à luta contra a inflação que atinge os Estados Unidos.

O mês de março é o primeiro a integrar os efeitos da guerra na Ucrânia, que começou nos últimos dias de fevereiro.

O líder americano lamentou o aumento adicional da inflação causado pela invasão russa da Ucrânia. E assegurou que "70% do aumento de preços em março vem do aumento do preço da gasolina [Vladimir] Putin".



O Departamento do Trabalho realçou em comunicado que "o índice da gasolina subiu 18,3% em março (em relação a fevereiro) e foi responsável por mais de metade do aumento geral de preços num mês".



"A invasão da Ucrânia por Putin aumentou os preços da gasolina e dos alimentos em todo o mundo", salientou o democrata.