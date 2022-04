Dia 49. Três da tarde de 21 de abril, o dia e a hora de Zelensky no Parlamento português

Aos 49 dias de guerra na Ucrânia, o destaque vai para a confirmação da presença remota do Presidente da Ucrânia numa sessão solene no Parlamento português a 21 de abril, a partir das 15h00.

A data foi acordada entre o líder ucraniano, Marcelo Rebelo de Sousa e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Volodymyr Zelensky vai falar a uma Assembleia da República que aprovou por larga maioria a sua intervenção, com a exceção do PCP. Será mais uma oportunidade para o Chefe do Estado ucraniano apelar ao apoio internacional ao seu país e a um reforço das sanções à Rússia.

Com Zelensky estiveram hoje, presencialmente, os homólogos polaco, letão, estoniano e lituano numa demonstração de solidariedade a Kiev por parte dos países bálticos, que só não foi mais abrangente do conjunto da União Europeia, dada a ausência do Presidente alemão, não por sua vontade, mas porque Kiev terá rejeitado a presença de Frank-Walter Steinmeier, considerado extremamente próximo, e dependente, da Rússia em matéria de fornecimento energético.

Mas será que foi exatamente assim? A polémica foi abordada na conferência de imprensa final do encontro entre Zelensky e os homólogos bálticos.

"Não fomos contactados oficialmente pelo Presidente alemão ou pelo seu gabinete para esta visita", disse o Presidente ucraniano, contrariando a versão transmitida, horas antes, por Steinmeier, que alegou que as autoridades ucranianas recusaram recebê-lo em Kiev.

Na reação à reação, um alto funcionário ucraniano negou que Volodymyr Zelensky tenha recusado encontrar-se com o Chefe do Estado alemão.