Vladimir Putin diz que guerra na Ucrânia era “inevitável” e “apenas uma questão de tempo”

“O principal objetivo é ajudar as pessoas de Donbass, o povo de Donbass, que reconhecemos porque as autoridades de Kiev, encorajadas pelo Ocidente, recusaram implementar os Acordos de Minsk, com o intuito de alcançar uma solução pacífica para os problemas de Donbass”, disse Putin, acrescentando que a Rússia “não teve outra opção” senão avançar com uma ofensiva militar.

Num discurso durante uma entrega de prémios no Cosmódromo de Vostochny, o líder do Kremlin voltou a lançar acusações sobre nazismo sobre o povo ucraniano, justificando que a “operação militar especial” tem como objetivo “salvar as pessoas” de Donbass e “garantir a segurança da própria Rússia”.

Putin envia quase 100 mil refugiados ucranianos para zonas remotas da Rússia

Também esta terça-feira, o jornal britânico The Independent avança que Vladimir Putin terá ordenado o exílio de quase 100 mil refugiados ucranianos para zonas remotas da Rússia, para as regiões da Sibéria e do Círculo Polar Ártico.

A publicação, que teve acesso a documentos do Kremlin, indica que foi dada, em março, ordem de urgência para “mover pessoas da Federação Russa, Ucrânia, Donetsk e Lugansk” para “longe das zonas de guerra” considerando “a atual situação” na Ucrânia.

O decreto aprovou assim a “distribuição” de cidadãos para “entidades constituintes da Federação Russa”, solicitando às autoridades locais que “assegurem a recepção de 95.739 pessoas”.

Entre as regiões previstas para receber refugiados ucranianos estavam a Sibéria (com 11.398), o Extremo Oriente Russo (com 7.218) e o Norte do Cáucaso (com 7.023), além de outras áreas remotas e altamente militarizadas como a Chechénia ou o Daguestão.

Segundo dados do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, até 11 de abril, a Rússia indicou ter registado a entrada de mais de 400 mil ucranianos desde o início da guerra.