Ucrânia. Tropas russas “deixaram minas por toda a parte”

Zelensky, citado pela agência Reuters, alerta que a Rússia pode estar a planear usar armas químicas na Ucrânia.

"Os ocupantes emitiram uma nova declaração, que testemunha a preparação deles para uma nova fase de terror contra a Ucrânia e os nossos defensores. Um dos porta-vozes dos ocupantes afirmou que eles poderiam usar armas químicas contra os defensores de Mariupol. Levamos isso o mais a sério possível", afirmou.

“A tarefa chave hoje, e todos os dias, são as medidas defensivas concretas”, disse o Presidente aos cidadãos ucranianos, acrescentando que o seu Governo está a aumentar a capacidade de repelir quaisquer ataques das tropas russas.

“Lido com esta questão quase 24 horas por dia”, sublinhou.

Segundo Zelenskiy, as tropas ucranianas são “mais corajosas” do que as forças russas, e “estão a bater os ocupantes com sabedoria e táticas bem pensadas”, mas reforça que a Ucrânia continua a depender dos seus parceiros internacionais para armas, e não tem o equipamento de que precisa “em particular, para desbloquear Mariupol”.