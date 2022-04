Ucrânia cria arquivo "online" para crimes de guerra. Recolhidos mais de seis mil indícios

Veja também:

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia revela que o Governo criou um arquivo online para os crimes de guerra.

O arquivo online foi criado pelo MNE da Ucrânia, juntamente com outros parceiros, para documentar os crimes de guerra da Rússia, lê-se num comunicado da embaixada da Ucrânia em Portugal enviado à Renascença.

Segundo Dmytro Kuleba, citado no documento, “as evidências aqui reunidas de atrocidades cometidas pelo exército russo na Ucrânia garantirão que esses criminosos de guerra não possam escapar à justiça”.

“Milhares de ucranianos foram mortos, torturados e baleados por soldados russos. Civis foram executados com as mãos amarradas nas costas nas ruas de Bucha. Mulheres e crianças foram violadas e mortas. O exército russo bombardeou maternidades, hospitais, escolas, jardins de infância e corredores humanitários. Eles deportaram pessoas à força para a Rússia. Documentamos cuidadosamente cada atrocidade, cada crime. Criamos um arquivo online especial desses crimes para que o mundo saiba a verdade e para que os russos sejam responsabilizados por cada gota de sangue ucraniano que derramarem”, disse o ministro ucraniano.

O arquivo, lançado no dia 9 de abril, já está disponível e os dados serão atualizados constantemente, em cooperação com as agências de aplicação da lei ucranianas, organizações internacionais e missões de monitorização.

O arquivo documenta crimes de guerra cometidos pelo exército russo na Ucrânia desde o início da invasão em grande escala em 24 de fevereiro de 2022. Os crimes são divididos em sete categorias: assassinatos de inocentes; ataques a civis ou bens civis; destruição arbitrária de assentamentos; reféns e tortura; reportação ilegal; ataques contra religião e cultura e violações.

“Vamos punir os criminosos de guerra da Rússia pelas atrocidades que estão a cometer na Ucrânia. Não apenas os executores, mas também os comandantes que deram as ordens e toda a liderança político-militar da Federação Russa. O arquivo online garante que os russos não podem esconder a verdade sobre seus terríveis crimes na Ucrânia”, sintetizou Dmytro Kuleba.

O arquivo online é parte integrante do war.ukraine.ua – o recurso oficial sobre a guerra da Rússia na Ucrânia.

O Governo ucraniano confirmou esta terça-feira que há já 6.036 casos de alegados crimes de guerra reportados, com um total de 186 crianças já mortas.

Os números foram publicados pelo gabinete Ministério Público ucraniano no Twitter.