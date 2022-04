Presidenciais em França. Sarkozy apoia Emmanuel Macron

Nicolas Sarkozy anunciou, esta terça-feira, que vai votar em Emmanuel Macron na segunda volta das presidenciais francesas, marcadas para 24 de abril.

Segundo o antigo Presidente conservador, o atual chefe de Estado francês “tem a experiência necessária” para responder à “profunda crise internacional”.

Na sua conta no Twitter, Sarkozy explica que “a importância da decisão que aí vem obrigou-me a deixar a minha reserva para indicar, com toda a clareza, qual será o meu voto”.

“Votarei em Emmanuel Macron porque acredito que ele tem a experiência necessária diante de uma grave crise internacional que é mais complexa do que nunca, porque o seu projeto económico coloca a promoção do trabalho no centro de todas as suas prioridades, porque o seu compromisso europeu é claro e inequívoco”, afirma Sarkozy.