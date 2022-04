O plano da China para encontrar uma “Terra 2.0”

Depois de enviar sondas para a Lua e Marte e de construir a sua própria estação espacial, a China olha agora mais longe e prepara-se para anunciar este mês os seus planos para a descoberta de planetas semelhantes à Terra.

O objetivo passa por encontrar um planeta, fora do Sistema Solar e noutras partes da galáxia da Via Láctea, que orbite na zona de uma estrela como o Sol para que tenha as condições necessárias para a existência de água em forma líquida e vida.

Financiado pela Academia de Ciências Chinesa, o projeto do Observatório de Astronomia de Xangai está ainda a ser desenhado e, se receber luz verde por parte de especialistas, poderá começar a construir um satélite para a “caça a planetas” que deverá ser lançado até ao final de 2026.

Há três semanas foi ultrapassada a barreira dos 5.000 planetas identificados para lá do Sistema Solar, conhecidos como exoplanetas, com a maioria a ter sido descoberta pelo telescópio Kepler, usado durante nove anos até deixar de ser utilizado em 2018. Apesar de terem sido encontrados planetas semelhantes à Terra que orbitavam à volta de anãs vermelhas como o Sol, nenhum destes encaixava no perfil e definição de uma “Terra 2.0”.