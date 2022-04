EUA e Reino Unido discutem reforço do apoio à Ucrânia

Boris Johnson e Joe Biden concordaram, esta terça-feira, na necessidade de “acelerar o apoio militar, económico e humanitário” à Ucrânia.

De acordo com Downing Street, o Presidente norte-americano e o primeiro-ministro britânico, discutiram, também, a necessidade de acabar com a dependência ocidental do petróleo e gás russos.

Ambos os líderes falaram da “necessidade de acelerar a assistência à Ucrânia, incluindo o reforço do apoio militar e económico, enquanto as forças ucranianas se preparam para outro ataque russo no leste do país".

No plano económico, Biden e Putin concordaram "em prosseguir esforços para aumentar a pressão económica sobre Putin" e acabar, “de forma decidida, com a dependência ocidental do petróleo e gás russos".