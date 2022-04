Boris Johnson multado após festas ilegais em Downing Street

Cerca de cem funcionários do Governo de Boris Johnson, incluindo o primeiro-ministro e o seu ministro das Finanças, terão sido investigados, com a polícia a acreditar que Boris possa ter estado em seis destas festas.

As notificações já foram confirmadas pelo gabinete do próprio chefe de Governo britânico, com os valores das coimas a poderem variar entre os 25 e 60 euros , e são o resultado de uma investigação da Polícia Metropolitana de Londres que começou em janeiro deste ano e se debruça sobre 12 eventos em que as medidas preventivas terão sido quebradas.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o seu ministro das Finanças, Rishi Sunak, vão ser multados por participarem em festas em Downing Street durante o confinamento, quebrando as restrições britânicas contra a covid-19.

Os 12 eventos investigados pela polícia tiveram lugar em oito datas diferentes e incluem uma festa de “traga a sua própria bebida” que aconteceu nos jardins de Downing Street, a 20 de maio de 2020, organizado pela secretária pessoal de Boris Johnson, e uma festa de aniversário surpresa para o primeiro-ministro britânico, em junho de 2020, em que também esteve presente Rishi Sunak. A mulher do chefe de Governo, Carrie, também terá sido notificada, avança a Sky News.

As primeiras 20 multas começaram a ser distribuídas no início deste mês, com alguns destes funcionários a terem participado em duas festas que aconteceram no dia anterior ao funeral do Príncipe Filipe, em abril de 2021.

Em reação às notícias, o Partido Trabalhista pediu a demissão de Boris Johnson e de Sunak, enquanto o líder dos Democratas Liberais, Ed Davey, pediu uma moção de confiança no parlamento para o primeiro-ministro britânico.