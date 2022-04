Zelenskiy alerta: Moscovo está a reunir "dezenas de milhares de soldados" para próxima ofensiva

Volodymyr Zelenskiy alerta que Moscovo está a reunir dezenas de milhares de soldados para uma próxima ofensiva. Numa intervenção no Parlamento da Coreia do Sul, o Presidente ucraniano disse que as tropas russas não irão parar até serem obrigadas a fazê-lo.

Na sua intervenção traçou um retrato negro na cidade de Mariupol. "Foi destruída, há dezenas de milhares de mortos, mas apesar disso, os russos não estão a parar a sua ofensiva", revelou num discurso em vídeo, esta manhã.

Segundo o presidente ucraniano, a Rússia "ameaça a Europa, não apenas a Ucrânia, e não vai parar a menos que seja forçada a parar".

Zelensky revelou ainda que as tropas russas destruíram “centenas” de infraestruturas no país, nomeadamente 300 hospitais e 938 estabelecimentos de ensino. E diz que as tropas russas atacaram cidades e áreas residenciais “conscientemente”.

“Agora temos ruínas onde costumava haver cidades normais e pacíficas. Não conseguimos nem sequer contar o número de mortes”, afirmou.

Zelenskiy voltou a afirmar que a Ucrânia precisa de mais ajuda, se quiser sobreviver à guerra.