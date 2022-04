Zelenskiy acusa Rússia de mentir e elogia defesa ucraniana

O Presidente da Ucrânia reafirma que o povo ucraniano “está a lutar, está a defender, está a responder aos ataques” da “Rússia que nos quer destruir”.

No seu habitual discurso no final do dia desde que se iniciou a invasão russa, Volodymyr Zelenskiy acusa a liderança russa de “mentir” sobre as causas do conflito e assim tentar afastar as culpas que têm na guerra em curso.

“Quando um país não tem a coragem de reconhecer os seus erros e pedir desculpas, para se adaptar à realidade, não consegue perceber que se estão a transformar em monstros”, referiu.

Segundo o líder ucraniano, a Rússia de Putin perdeu o contacto com a realidade ao atuarem como agressores, mas culpando a Ucrânia pelas ações das tropas russas.

Zelenskiy lembra as mortes em Bucha, o atentado na estação de comboios de Kramatorsk e todas as vilas e cidades destruídas e incendiadas entretanto, em mais uma semana de conflito.

Temendo a derrota, as forças russas lançaram novas ofensivas em larga escala no leste da Ucrânia. “Mas, nós estamos preparados”, responde o Presidente ucraniano.

A fechar a sua mensagem deste domingo, Zelenskiy exortou ao agravamento das sanções contra a Rússia.