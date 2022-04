Vaticano estará a estudar possível encontro entre Francisco e o Patriarca russo Kirill

O Vaticano estará a estudar a possibilidade de um encontro entre o Papa Francisco e Patriarca Ortodoxo russo Kirill, que apoiou a intervenção militar de Moscovo na Ucrânia.

De acordo com a agência Reuters, que cita várias fontes, a Santa Sé estará a ponderar estender a viagem de Francisco ao Líbano para que o Papa possa voar até Jerusalém para lá se encontrar lá com o Patriarca Ortodoxo Russo.

A acontecer, será apenas o segundo encontro entre ambos os líderes religiosos. O primeiro aconteceu em Cuba, em 2016, e foi o primeiro entre um Papa e um líder da Igreja Ortodoxa Russa desde o Grande Cisma que dividiu o Cristianismo nos ramos oriental e ocidental em 1054.

Segundo as fontes do Vaticano, citadas pela Reuters, haverá um plano para que Francisco esteja no Líbano de 12 a 13 de junho e voe para Amã, na Jordânia, na manhã de 14 de junho, para, de lá, seguir de helicóptero até Jerusalém.

Até ao momento, esta informação avançada pela Reuters não tem qualquer confirmação oficial.

Contudo, no regresso da visita pastoral a Malta, no início do mês, Francisco admitiu um possível encontro com o Patriarca da Igreja Ortodoxa no Médio Oriente, sem adiantar mais detalhes.