Ucrânia: ONU pede investigação a relatos de violência sexual contra mulheres

Numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a situação humanitária na Ucrânia, a diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Bahous, denunciou o assédio e violência que as mulheres têm sentido e alertou para o aumento do tráfico de seres humanos à medida que a situação na Ucrânia “se torna mais desesperante”.



“Cada vez mais ouvimos falar de violações e violência sexual. Essas alegações devem ser investigadas de forma independente para garantir justiça e responsabilidade. (…) Mulheres jovens e adolescentes desacompanhadas correm um risco particular”, disse Sima Bahous.

“A combinação do deslocamento em massa com a grande presença de recrutas e mercenários, e a brutalidade exibida contra civis ucranianos, levantou todas as bandeiras vermelhas. (…) Mulheres jovens que saíram de casa à noite, famílias separadas, o medo constante do futuro. Este trauma corre o risco de destruir uma geração. Devemos continuar com o nosso apoio”, apelou.