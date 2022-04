Ucrânia: Eslováquia pronta a enviar caças MiG-29 a Kiev caso aliados garantam segurança

A Eslováquia possui MiG-29 da era soviética, modernizados, que se encontram na base militar de Sliac, no centro do país.

O governante eslovaco adiantou que este país está em “conversações intensas” com os aliados da NATO sobre a proteção do seu espaço aéreo.

O primeiro-ministro eslovaco alertou que as conversações com os aliados podem durar “algumas semanas” e que o possível envio dos caças ainda não é iminente.

Para o ministro da Defesa da Eslováquia, Jaroslav Nad, a defesa do espaço aéreo pode ser realizada a partir de uma base norte-americana em solo polaco.

“Existem várias possibilidades, mas é uma questão que cabe aos militares planearem, às nossas [forças] ou as da Aliança [Atlântica]”, tinha realçado Jaroslav Nad no domingo.

O responsável pela pasta da Defesa na Eslováquia alertou ainda que será um problema “manter no ar” os caças MiG-29, visto que estes são mantidos por mecânicos russos.

“Parece que o lado russo está a começar a não cumprir com as suas obrigações contratuais”, apontou, manifestando a intenção de interromper o programa de cooperação com Moscovo o mais rápido possível, para manter os MiG-29 permanentemente no solo.