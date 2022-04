Ucrânia. Autarca de Mariupol diz que já morreram 10 mil civis durante o cerco russo

O presidente da câmara de Mariupol, na Ucrânia, disse na segunda-feira que mais de 10 mil civis morreram durante o cerco russo da cidade e que o número de mortos pode ultrapassar os 20 mil, tendo por base uma estimativa dos cadáveres que foram encontrados pelas ruas.

Contatados por telefone, na segunda-feira, pela Associated Press, o autarca Vadym Boychenko disse também que as forças russas trouxeram equipamentos móveis de cremação para a cidade para fazer desaparecer os corpos. Acusou ainda os russos de se recusarem a permitir a entrada de organziações humanitárias na cidade na tentativa de esconder a carnificina.

As declarações do presidente da Câmara de Mariupol surgem quando a Rússia alegou que destruiu vários sistemas de defesa aérea ucranianos, no que parecia ser um esforço renovado para ganhar superioridade aérea e retirar armas que Kiev descreveu como cruciais antes de uma nova ofensiva de grande escala esperada no leste do país.