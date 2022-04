ONU pede contenção a Israel após a morte de quatro palestinianos em 24 horas

"As forças de defesa de Israel devem exercer a máxima contenção e usar a força letal apenas como último recurso, quando estritamente inevitável, para proteger a vida", realçou António Guterres, através do seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

Guterres manifestou também a "profunda preocupação" com a escalada da violência e assegurou que as Nações Unidas continuarão a trabalhar com todas as partes para tentar reduzir a tensão.

A mensagem das Nações Unidas surge após o Exército israelita ter matado quatro palestinianos na Cisjordânia em 24 horas.