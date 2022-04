Donbass, o novo alvo estratégico de Putin na Ucrânia

Mais de mês e meio depois do início da invasão na Ucrânia, a Rússia deu início a uma nova fase da ofensiva militar que passa por concentrar esforços a leste, na região de Donbass, retirando as tropas em Kiev e iniciando um cerco que vai desde a região a norte da cidade de Kharkiv até à Mariupol, no sul. A intenção do Presidente russo, Vladimir Putin, não é nova. Após ter reconhecido a independência das regiões de Donetsk e Lugansk, a 21 de fevereiro, apontou que a situação em Donbass tinha chegado a uma “fase crítica”, num discurso em que enfatizou que a Ucrânia “não é apenas um país vizinho, mas uma parte inseparável” da história da Rússia. Três dias depois anunciou a ofensiva militar que se estendeu por todo o território ucraniano. Neste momento, Moscovo reclama já ter tomado controlo de 93% da região de Lugansk e de 54% da região de Donetsk, mas a resistência ucraniana tem dificultado o trabalho das tropas russas e estará por detrás da decisão de retirada de militares noutras zonas do país e concentrar esforços numa só região. Qual é o interesse de Putin em Donbass? Na sua atualização da situação no terreno desta segunda-feira, o Ministério da Defesa do Reino Unido, apontou para a continuação de ataques sobre o Donbass e regiões à volta, que incluem o norte de Kharkiv, Donetsk, Lugansk e a cidade sitiada de Mariupol. Na passada semana, a NATO já tinha lançado o alerta de que Moscovo preparava uma ofensiva “muito concentrada”, esperando que nas próximas semanas a Rússia tente controlar a região e que tente criar uma “ponte” até à região da Crimeia, anexada em 2014.

A zona de Donbass é conhecida como o “coração” industrial da Ucrânia e, até ao ano em que começaram os conflitos entre Rússia e Ucrânia, só a cidade de Donetsk era responsável por produzir 20% dos produtos domésticos ucranianos e cerca de 25% das exportações, apesar de representar apenas 10% da população do país e 5% do seu território. A chave para o reconhecimento da independência das regiões do Donbass por parte do Kremlin está na cultura desta região: de acordo com um censo realizado em 2021, mais de metade da população é de etnia ucraniana e cerca de 40% de etnia russa, mas o russo é a principal língua falada por cerca de 75% dos residentes de Donetsk e 69% dos residentes Luhansk. Antes da guerra começar em fevereiro, dois terços das regiões estavam sob domínio ucraniano e a restante parte era governada por separatistas, com “executivos-fantoche” criados com o apoio da Rússia após o conflito na Crimeia, em 2014. O próximo passo da Rússia no seu plano militar passa então por anexar todo o Donbass, tal como fez há oito anos.

Qual é o próximo passo da Rússia em Donbass? Depois de semanas em que tropas avançaram pelas fronteiras norte, sul e a este da Ucrânia, especialistas referem à BBC que a Rússia poderá ter sido demasiado otimista na sua abordagem militar e tenta agora controlar as regiões mais a sudeste do país, depois de ter falhado o cerco a Kharkiv. “É um grande território para controlar, não devemos subestimar a complexidade de tudo isto”, afirma Tracey German, professor no King’s College, de Londres. “Se olharmos para o que está a ser feito à volta de Izyum, estão a seguir as principais autoestradas, o que faz sentido dado que a maioria do equipamento é movido através de estradas e caminhos de ferro”, acrescenta. Na rota da auto estrada M03 que soldados russos agora seguem está a cidade de Slovyansk, com 125 mil habitantes: um alvo que em 2014 chegou a ser controlado por separatistas pró-russos antes de voltar a ser recapturado pela Ucrânia. Para o Instituto de Estudos da Guerra (ISW) dos EUA, este poderá ser um ponto-chave da guerra, indicando que, se ucranianos resistirem à cidade que faz a ligação com Izyum, a estratégia russa nas duas regiões “muito provavelmente falhará”.

