Seixas da Costa admite vitória de Le Pen após governação “não entusiasmante” de Macron

O problema, diz Seixas da Costa, é que, de acordo com as projeções, “a extrema-esquerda e a extrema-direita somadas são neste momento maioria”, o que pode impor uma derrota ao atual chefe de Estado francês na segunda ronda.

Aproximação à Rússia?

Em caso de vitória de Le Pen, Francisco Seixas da Costa não acredita que possa haver uma aproximação entre o Eliseu e o Kremlin. O antigo embaixador lembra que a “esmagadora maioria da população francesa é fortemente anti-Putin, e não é uma Presidente que chega e faz mudar isso”.

Apesar de Marine Le Pen já ter, no passado, demonstrado alguma proximidade com Moscovo, o antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus considera que a opinião pública do eleitorado francês vai impedi-la de convergir com o regime de Vladimir Putin.

No entanto, Seixas da Costa reforça que uma eventual eleição de Marine Le Pen seria “um fator de perturbação na política europeia em geral”, lembrando que a candidata à Presidência francesa já demonstrou posturas “profundamente antieuropeias”, mas que caíram por terra com a “normalização” da mensagem política que tem empreendido nos últimos anos.