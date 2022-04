Marine Le Pen apela ao voto de todos os que não querem Macron

Marine Le Pen, segunda classificada nas presidenciais francesas, apela a que “todos os que não votaram em Emmanuel Macron” a apoiem na segunda volta, dia 24 de abril.

"Apelo a todos, de todas as sensibilidades. Da direita á esquerda e, além disso, a todos os franceses de todas as origens, para nos unirmos neste grande movimento nacional e popular. Construiremos esta vitória com entusiasmo e convicção para implementar a grande alternância nas necessidades da França e liderar nosso grande país, no terceiro milénio", disse.



A candidata do Ajuntamento Nacional (ex-Frente Nacional) acrescenta: “Exprimo aos eleitores a minha mais sincera gratidão. Vejo esperança de que surjam as forças que reerguerão o país”.

Le Pen quer “pôr a França na ordem em cinco anos” e promete defender a independência nacional, controlar a imigração e restabelecer a segurança.

A candidata diz que vai “sarar as múltiplas fraturas sociais, territoriais, institucionais” e convocar referendos para as grandes questões.

Marine Le Pen deve ter um resultado a rondar os 23%, contra os 28% do Presidente recandidato Emmanuel Macron.