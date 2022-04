Macron agradece apoios e apela a voto de “todos”

O Presidente recandidato convida "todos" a juntar-se a ele, no voto da segunda volta das presidenciais, no combate "contra a extrema-direita" porque está em causa é o futuro do país.

“Quero convidar os nossos concidadãos, seja qual foi a sua escolha na primeira volta, a juntarem-se ao nosso movimento. Alguns vão votar para bloquear a extrema-direita, e estou totalmente ciente que isso não quer dizer que apoiam o meu projeto", referiu.



Emmanuel Macron começou por “agradecer a todos os que votaram” em si. “A vossa confiança é uma honra para mim e um compromisso. Todos vocês podem contar comigo”.

Aos desiludidos, Macron diz querer convencê-los de que o seu projeto é "mais sólido" do que a de Marine Le Pen.

“O debate que vamos ter nas próximas duas semanas vai ser decisivo para o nosso país e para a Europa”, acrescentou.



No seu discurso, o Presidente aproveitou para agradecer aos candidatos (Anne Hidalgo, Jéan-Luc Mélenchon, Fabien Roussel e Valérie Pécresse) que já apelaram ao voto na segunda volta de dia 24 de abril.

[em atualização[