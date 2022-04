Von der Leyen promete a Zelensky acelerar exame sobre candidatura à UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu esta sexta-feira ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a concretização de um relatório "em semanas" sobre a candidatura do país de adesão a União Europeia (UE).

“Este é um passo importante para chegar à UE”, disse Von der Leyen a Zelensky quando lhe entregava o documento com as perguntas que terão de ser respondidas por Kiev, necessárias para o início do processo, no decurso de uma conferência de imprensa no palácio presidencial de Kiev.

“Aqui começa o caminho em direção à UE”, prometeu a chefe do executivo comunitário, ao garantir ao chefe de Estado ucraniano que a análise da candidatura por parte da Comissão “não vai ser, como sempre, uma questão de anos, mas antes de semanas”.

O Presidente ucraniano, por seu turno, assegurou que o Governo de Kiev responderá às perguntas colocadas por Bruxelas “o mais depressa possível”.

No decurso da cimeira dos líderes europeus que decorreu no Palácio de Versalhes, arredores de Paris, em 10 e 11 de março, a Comissão recebeu o mandato do Conselho para elaborar um relatório sobre o cumprimento dos critérios de adesão pela Ucrânia, e ainda pela Geórgia e pela Moldávia.