Rússia com inflação mais alta desde 2015

A inflação na Rússia atingiu 16,7% em março, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o nível mais alto desde o início de 2015, segundo dados divulgados pela agência de estatísticas Rosstat.

Em relação ao mês de fevereiro, os preços registaram um aumento de 7,6%.

O nível de inflação ultrapassou largamente os 4% definidos como objetivo pelo banco central russo. Trata-se do primeiro mês em que se fazem sentir nos preços as sanções impostas a Moscovo por países ocidentais na sequência da ofensiva militar russa na Ucrânia, lançada no dia 24 de fevereiro.

Os analistas do Renaissance Capital antecipam que haverá ainda um agravamento da inflação, podendo atingir um pico de 24% no verão.

Nos produtos alimentares, a subida foi de 19,5%. Entre os preços que mais aumentaram ao longo de um ano estão os de massas (+25%), manteiga (+22%), açúcar (+70%) e frutas e legumes (+35%).