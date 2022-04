Kramatorsk: 39 mortos em ataque a estação de comboios com centenas de civis

Veja também:

Um bombardeamento da estação de comboios da cidade de Kramatorsk fez 39 mortos e mais de 100 feridos. A informação foi atualizada pelo governador de Donetsk na rede Telegram.

Segundo este responsável, "milhares de civis" estavam na estação no momento do ataque.



"Dois 'rockets' atingiram atingiram a estação de comboios de Kramatorsk", revelou a empresa ferroviária em comunicado.

Segundo a imprensa internacional, que cita o governador Pavlo Kyrylenko, no momento do ataque estavam milhares de pessoas na estação que procuravam fugir para outras zonas do país mais resguardadas.

Já o diretor da Ukrzaliznytsia, companhia de caminhos de ferro da Ucrânia, Oleksandre Kamychine, fala num “ataque deliberado”.

O presidente ucraniano Zelenskyi também já se pronunciou sobre este ataque considerando que as força militares russas estão a destruir "cinicamente a população civil".