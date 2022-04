Volkswagen vai cortar 60% dos modelos e focar-se no mercado "premium"

A Volkswagen vai cortar 60% dos carros de combustão interna - ou seja, a gasóleo e gasolina - que atualmente produz e focar-se no mercado "premium", de acordo com o "Financial Times".

"O objetivo principal não é o crescimento", disse Arno Antlitz, chefe do departamento financeiro, citado pelo jornal norte-americano. "Estamos mais focados em qualidade e em margens do que em volume e ações de mercado", acrescentou.

A Volkswagen vai, assim, reduzir a sua oferta de carros a gasóleo e gasolina na Europa, que consiste em mais de 100 modelos, em 60% ao longo dos próximos oito anos. O objetivo é virar o foco para carros "premium" e mais rentáveis, como os elétricos.

O investimento de 52 mil milhões de euros em automóveis elétricos não afetará as contas da marca: "Não vamos aumentar capacidade: vamos fazer um trabalho de reorientação fábrica a fábrica."

Em Zwickau e Emden, cidades alemãs em que a Wolkswagen tem fábricas, por exemplo, as linhas de produção foram convertidas para produção de carros elétricos e os trabalhadores foram treinados.