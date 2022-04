Zelensky acusa militares russos de "matar por prazer"

Veja também:

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusa os militares russos de matar por prazer.

"Não houve um único crime que os russos não tenham cometido em Bucha. Mataram por prazer", disse o presidente perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, numa intervenção por vídeoconferência.



Zelensky acusou a Rússia de “colonialismo”, por retirar “centenas de milhares” de ucranianos do seu país, entre as quais duas mil crianças, criticando a passividade do Conselho de Segurança das Nações Unidas perante a ofensiva russa.

“Querem transformar ucranianos em escravos silenciosos”, afirmou Zelensky.

O líder ucraniano pediu uma reforma imediata do Conselho de Segurança das Nações Unidas que passe pela "remoção da Rússia, como um agressor e fonte de guerra e de forma a que não consiga bloquear decisões sobre as suas próprias agressões, a sua própria guerra".



“Temos de fazer tudo o que está nas nossas mãos para dar às futuras gerações uma ONU eficaz”, disse Zelensky.

Antes da intervenção de Zelensky falou o secretário-Geral das Nações Unidas. Guterres disse que "nunca irá esquecer as horríveis imagens de civis mortos em Bucha" e considerou que a guerra deu origem à perda de vido sem sentido, à devastação massiva nos centros urbanos e à destruição de infraestruturas civis

Guterres admitiu ainda estar "igualmente chocado pelos testemunhos pessoais de violações e violência sexual" que se vão revelando.