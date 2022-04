Ucrânia: Comarca de Leiria recebeu 35 menores desacompanhados dos pais

Veja também:

A Comarca de Leiria recebeu 35 menores da Ucrânia desacompanhados dos progenitores ou de representante legal, de acordo com as comunicações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), anunciou hoje o Ministério Público.

Todas estas crianças e jovens apresentaram-se no SEF acompanhados de adulto identificado, que invocou relação familiar ou de proximidade existencial, indicando a residência e os respetivos contactos.



Ana Simões explicou que a medida cautelar generalizada que o Ministério Público está a requerer é a "medida de apoio junto desse familiar ou de pessoa idónea".

"Esta medida é colocar a criança à guarda de outro familiar que não os pais, com apoio social, económico e outro se necessário", declarou a procuradora da República, assinalando tratar-se de uma "medida provisória e cautelar".

Ana Simões adiantou que a preocupação "é proteger estas crianças e despistar situações de tráfico de pessoas, para evitar qualquer tipo de exploração destas menores por terceiros".