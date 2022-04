"Civis torturados e massacrados". Zelensky defende “mecanismo especial” para investigar crimes

Veja também:

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que será criado um "mecanismo especial" para "investigar e processar" todos os crimes "dos ocupantes" do país, acrescentando que irá funcionar com base no trabalho conjunto de especialistas nacionais e internacionais.



"Este mecanismo irá ajudar a Ucrânia e o mundo a levar à justiça aqueles que iniciaram ou participaram de alguma forma nesta terrível guerra contra o povo ucraniano e crimes contra o nosso povo”, explicou Zelensky, numa mensagem de vídeo.

O governante disse que os líderes russos deveriam ser responsabilizados pelos “assassinatos” e “tortura” em Busha, onde muitos civis foram mortos.

“Quero que todos os líderes da Federação Russa vejam como as suas ordens são executadas. Esse tipo de ordem (…) Eles têm uma responsabilidade comum. Por esses assassinatos, por essas torturas pelas balas disparadas na nuca”, disse.

O Presidente ucraniano afirmou que “é hora de fazer tudo para que os crimes de guerra do exército russo sejam a última manifestação desse mal na terra”.