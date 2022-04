Brasil. Oposição pede retirada de mandato a filho de Bolsonaro por gozar com jornalista torturada

No domingo, após um comentário na rede social Twitter por parte da jornalista Miriam Leitão, no qual escreveu que o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é um inimigo confesso da democracia, o deputado federal reagiu em defesa do pai, na mesma rede social, dizendo: “Ainda com pena da cobra”.



A alusão de Eduardo Bolsonaro dizia respeito ao facto de, com 19 anos e grávida, Miriam Leitão ter sido torturada e deixada nua numa sala escura com uma cobra, durante o período da ditadura militar no Brasil (1964-1985).

O pedido de retirada de mandato já foi entregue ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e pela Rede Sustentabilidade, de acordo com a imprensa local.