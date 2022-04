Rússia diz que Ucrânia encenou massacre em Bucha

Em Bucha, cidade localizada a cerca de 30 quilómetros de Kiev, recentemente recuperada pelas forças ucranianas, dezenas de cadáveres foram encontrados nas ruas e enterrados em valas comuns. Os russos garantem que durante o tempo em que esta localidade estava sob o controlo das suas forças armadas, nenhum residente foi vítima de qualquer ação violenta. E acrescentam ainda que os militares russos entregaram e distribuíram 452 toneladas de ajuda humanitária aos civis em Kiev. Na mesma missiva, a Rússia adianta que durante todo o tempo em que a cidade esteve sob o controlo das forças armadas russas “os moradores de Bucha puderam circular livremente pela cidade e usar a rede de telemóveis”. O Ministério da Defesa russo sublinha ainda que as saídas de Bucha não foram bloqueadas. “Todos os residentes puderam deixar livremente a cidade em direção ao norte, inclusive para a República da Bielorrússia. Ao mesmo tempo, a periferia sul da cidade, incluindo áreas residenciais, estava a ser bombardeada por tropas ucranianas 24 horas por dia com artilharia pesada, tanques e vários lançadores de mísseis”, escreve.

A Rússia diz que retirou “todas as unidades Bucha já em 30 de março, um dia após a ronda de conversações presenciais entre a Rússia e a Ucrânia na Turquia”. No comunicado, a Rússia diz ainda que a 31 de março, o presidente da Câmara de Bucha, Anatoly Fedoruk, confirmou num vídeo que não havia militares russos na cidade. E acrescentam que nessas imagens, o autarca não mencionou qualquer morador baleado nas ruas com as mãos amarradas. “Portanto, não é de surpreender que todas as chamadas 'provas de crimes' em Bucha não tenham aparecido até o quarto dia, quando oficiais dos serviços de segurança e representantes da televisão ucraniana chegaram à cidade”, concluem.