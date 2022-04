Homem na Alemanha recebeu 90 doses de vacinas para vender certificados

Um homem de 60 anos terá recebido até 90 doses da vacina contra a covid-19 na Alemanha para vender certificados de vacinação falsificados a pessoas que não queriam ser vacinadas, noticiou a agência de notícias alemã DPA.



Um homem de Magdeburgo, cidade no leste da Alemanha, terá recebido as vacinas em centros de vacinação do estado da Saxónia durante meses, até a polícia o ter identificado, refere a mesma agência.