EUA enviam para casa argelino detido quase 20 anos em Guantánamo

Um argelino preso no centro de detenção de Guantánamo há quase 20 anos foi libertado e enviado de volta à terra natal, anunciou hoje o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA).



O Departamento de Defesa explicou que Sufyian Barhoumi foi repatriado com garantias do governo argelino de que seria tratado com humanidade e que medidas de segurança seriam impostas para reduzir o risco de que pudesse representar uma ameaça no futuro.

O Pentágono não deu detalhes sobre as medidas de segurança, que podem incluir restrições a viagens.

Barhoumi foi capturado no Paquistão e levado para a base dos EUA na Baía de Guantánamo, Cuba, em 2002. Os Estados Unidos acabaram por determinar que estava envolvido com vários grupos extremistas, mas não era membro da Al-Qaida ou talibã, de acordo com um relatório de um conselho de revisão na prisão que aprovou a sua libertação em 2016.