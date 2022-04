Uma outra guerra europeia, entre a coragem e a energia

Em muitas capitais europeias, o desejo de uma intervenção firme da China que trave a guerra é encarado com algum realismo face aos cálculos que Pequim tem que fazer no plano económico e político .

Os dirigentes europeus só tomaram as decisões porque se sentiram respaldados, até “empurrados” pelos cidadãos. Sendo o Parlamento Europeu o órgão representante dos cidadãos, a Presidente Metsola quis mostrar que os cidadãos europeus, com a sua dirigente máxima, estão ao lados dos ucranianos. É um sinal de coragem, de que não deve haver medo. É um sinal politico fortíssimo”, analisa Rangel na Renascença.

No Partido Popular Europeu, Metsola é vista como uma dirigente política corajosa, assinala Rangel, que subscreve a tese de uma acção europeia desencadeada por pressão decisiva das sociedades civis.“Uma das características desta crise e que alterou muito os equilíbrios europeus foi a liderança do processo pelos cidadãos e pelas opiniões publicas.

A viagem da presidente do Parlamento Europeu à Ucrânia responde directamente ao apelo dos cidadãos europeus a uma solidariedade sem quebras da sociedade europeia ao povo ucraniano. É desta forma que o eurodeputado do PSD Paulo Rangel analisa a notícia da deslocação de Roberta Metsola a Kiev, divulgada esta sexta-feira.

“A China tem interesse em que a duração do conflito seja curta. Mas não quer que Putin seja humilhado. Isto coloca a China numa posição de grande ambiguidade. Não tem interesse no prolongamento da guerra. Pode afetar a taxa de crescimento económico e desencadear grandes efeitos internos nalguns domínios sociais, incluindo instabilidade social que tenha impacto político”, admite o eurodeputado do PPE, que admite ainda que a China e a Índia podem ter intervindo de forma massiva nos mercados para travar a queda do rublo, agora mais atenuada.

Dar gás às sanções

O quadro de sanções dirigidas ao regime de Putin situa-se a par de uma estratégia de rutura com a dependência energética da Europa face à Rússia, especialmente notada no centro e leste do continente europeu.

Jorge Vasconcelos, ex-presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, afirma que houve uma “falha grave” da Europa ao não dar passos decisivos para o corte na dependência de determinadas fontes energéticas.

“Embora fosse uma preocupação periódica da UE , a verdade é que foi um pouco "esquecida" durante os últimos anos. E a dependência ocorrida face a um só país ocorreu relativamente a não apenas um vetor energético, como o gás natural, mas em relação aos três vetores, incluindo também o petróleo e o carvão”, analisa este especialista em energia.